كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تعلن عن قبول الدفعة 6 لبرنامج تأهيل المعلمين

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على اهتمام الجامعة الكبير بالبرامج الدراسية الجديدة التى تواكب سوق العمل وتهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب وإكسابهم الخبرات المختلفة، وتنفيذ التدريبات العملية فى صورة تكاملية بكفاءة عالية من خلال أحدث الوسائل التعليمية.
وأعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم عن قبول دفعة جديدة (الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث أن الدراسة فى الترم التمهيدى تبدأ خلال يونيو – يوليو. 2023 وينتظم الآن مارثون الإمتحانات بالبرنامج للفرق الثانية والثالثة.
أوضح الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المعلمين العمليين العاملين فى الخدمة لاكسابهم التأهيل اللازم لأداء عملهم فى تدريس المواد الفنية وتنمية مهاراتهم لمواكبة التقدم الذى تشهده البلاد .
كما أن لطلاب البرنامج المتفوقين الحق فى التقدم لتحضير الماجستير والدكتوراه وهذا يُعتبر فرصة ذهبية لتشجيعهم على التقدم والنجاح.
وتتمثل شروط التقدم للبرنامج الآتي:
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