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جامعة حلوان: فتح منافذ للدخول والخروج لمنع التكدس والازدحام

الخميس، 04 مايو 2023 01:22 م
جامعة حلوان: فتح منافذ للدخول والخروج لمنع التكدس والازدحام جانب من اللقاء
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، أعضاء جهاز تنظيم النقل البرى، وذلك لبحث ومناقشة آليات التيسير على طلاب الجامعة وتوفير وسائل النقل الملائمة لهم من وإلى الجامعة.
 
وقال رئيس جامعة حلوان أن هناك منظومة عمل لفتح منافذ الجامعة تيسيرًا على  الطلاب وتجنبا لازدحامهم أثناء الدخول أو الخروج من الحرم الجامعى وإضافة منافذ أخرى  لمنع تكدسهم. 
 
وناقش اللقاء قيام الجامعة بتحويل مداخل ومخارج سيارات منتسبي الجامعة للبوابة البحرية من أجل تخفيف التكدس الازدحام على البوابة الرئيسية المواجهة للمترو، وكذلك مناقشة أهمية توفير عدد من وسائل النقل الداخلي والجارجي بمنطقة حلوان، وأهمية القضاء على الإشغالات وتمهيد طرق النقل بمنطقة حلوان والجامعة، وذلك لتسهيل حركة الانتقالات للطلاب، هذا بالإضافة إلى دعم موقف اتوبيسات حلوان بعدد من الاتوبيسات بتعريفات مناسبة. 
 
وتضمن اللقاء الحديث عن الأعمال الجارية التي تقوم بها محافظة القاهرة وحي حلوان لرفع كفاءة وتطوير شارع جنوب جامعة حلوان للمساهمة في إنهاء أزمة التكدسات المرورية خاصة في الأماكن التي بها كثافات سكانية ومرورية عالية.
 
 

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