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طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان اللغة العربية إلكترونيا على التابلت..صور

السبت، 06 مايو 2023 10:19 ص
طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان اللغة العربية إلكترونيا على التابلت..صور امتحانات الصف الأول الثانوى
كتب محمود طه حسين

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استقبلت المدارس صباح اليوم طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى العام لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى مادة اللغة العربية، وحرصت المدارس على تحقيق الانضباط والالتزام بالاجراءات الخاصة بعدد الطلبة فى كل لجنة امتحانية وترك مسافات بين الطلاب.
 
وأكدت المدارس أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.
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التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023

اخبار مصر



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