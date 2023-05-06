السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاملا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح بنطاق مركز ومدينة الإبراهيمية، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 2000 جنيه عن التهمة الثانية حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج ، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 1552 لسنة 2023 جنايات مركز الإبراهيمية والمقيدة برقم 312لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، عندما أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الزقازيق الكلية،"عمر ف ع " 48 عاما عامل مقيم نطاق مركز الإبراهيمية، للمحاكمة الجنائية، لقيامه بحيازة جوهر مخدر الهيروين.

وتبين من أمر الاحالة ضبط المتهم بناء على إذن النيابة العامة وعثر بحوزته على 21 لفافة لجوهر الهيروين، و11 كيس بلاستيكي لنبات البانجو المخدر، وسلاح نارى كباس بداخله طلقة خرطوش وهاتف محمول ومبلغ مالى، وتبين ان المخدر بقصد الاتجار والتربح والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.