إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى بسوهاج

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه مدينة سفاجا ووجود مصابين، وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق إتجاه مدينة سفاجا أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى إنقلابها على جانب الطريق وإصابة نبيل . ف . ت 48 سنة يقيم مدينة سوهاج بإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالعمود الفقري وإشتباه كسر بالزراع الأيسر، وإصابة محمد . س . ع 24 سنة يقيم مدينة المراغة بإشتباه كسر بالزراع الأيمن وسحاجات وكدمات بالوجه، وإصابة شلبى . ب . ع 43 سنة يقيم بمركز البدارى محافظة أسيوط بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة محمد. عاطف . ع 27 سنة ويقيم بمدينة سوهاج بإشتباه كسر بالكتف الأيسر مع سحاجات وكدمات بالجسم، وإصابة محمد . أ . م 45 سنة بكدماتمتفرقه بالظهر.

تم الدفع بالمعدات اللازمة إلى مكان الحادث على الطريق الصحراوى الشرقى وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق، وذلك عقب نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم المستشفى الأقرب لمكان الحادث.