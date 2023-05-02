إصابة 2 فى مشاجرة بسبب حد فاصل بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة المعنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة بين طرفين بسبب الخلاف على حد فاصل بين منزلهما نتج عن المشاجرة إصابة 2 بإصابات متفرقة بالجسم تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة بين طرفين وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية القرعان دائرة مركز جرجا .

بين " طرف أول " ضاحي ر م ا 35 سنة عامل بأجر مصاباً " بإشتباه نزيف بالمخ " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وشقيقه منصور ر م ا 29 سنة عامل بأجر.

وبين " طرف ثان " وليد ا ى ا 29 سنة عامل بأجر مصاباً " بجرح بفروة الرأس وسحجات بالزراعين "الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني عصا شوم وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب مما نتج عنه الإصابات المشار إليها بسبب خلافات علي حائط فاصل بين منزلهما تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.