أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التنفيذ المُحكم لمشروع "مستقبل مصر"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التنفيذ المُحكم لمشروع "مستقبل مصر" واستيعابه لمسار التنمية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان والشروع فى حوار سلمى
مدبولى ينقل تهنئة وتحيات الرئيس السيسى للملك تشارلز الثالث
وصول أولى شحنات "جريفولز إيجيبت" إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر كأدوية حيوية مشتقة من البلازما
استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، وفى إطار التعاون الوثيق بين "شركة جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و"شركة جريفولز الإسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما.
طقس غد حار نهارا ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.2 مليون طن حتى الآن
تعليم الجيزة: تصحيح امتحانات النقل أولا بأول وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف
شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، انتظام طلاب صفوف النقل داخل اللجان، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
كشف أثرى لعدد من الأبنية والدفنات من العصور المتأخرة بمحافظة أسيوط
وزير الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات فى 5 مدن جديدة
التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالفا و564 حالة تعد
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم السبت، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي انطلقت في 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.
إجازة عيد الأضحى المبارك 2023.. الوقفة 27 يونيو وأول أيام العيد الأربعاء
سعر الجنيه الذهب ينخفض 80 جنيها في مصر ليسجل 20920
شهد سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم هبوطا بحوالى 80 جنيها ليسجل 20920 جنيها، ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر، وسجل جرام 21 سعر 2615 جنيها.
الخطيب وشطة وطاهر أبو زيد وإكرامي فى جنازة هاني مصطفى
حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على حضور جنازة هاني مصطفى نجم الأهلي التي تم تشييعها اليوم، السبت، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر.
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