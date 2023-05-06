أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التنفيذ المُحكم لمشروع "مستقبل مصر"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التنفيذ المُحكم لمشروع "مستقبل مصر" واستيعابه لمسار التنمية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان والشروع فى حوار سلمى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "مايك تيرنر" رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"جون ديروشر" القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

مدبولى ينقل تهنئة وتحيات الرئيس السيسى للملك تشارلز الثالث

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، مساء أمس، فى حفل الاستقبال الذي استضافه الملك تشارلز الثالث، بقصر باكنجهام، لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج. وصول أولى شحنات "جريفولز إيجيبت" إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر كأدوية حيوية مشتقة من البلازما استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، وفى إطار التعاون الوثيق بين "شركة جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و"شركة جريفولز الإسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما. طقس غد حار نهارا ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.2 مليون طن حتى الآن تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح ‏المحلي، مؤكدة أن نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد، وصلت إلى 1.2 مليون طن بنقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن التى تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً. تعليم الجيزة: تصحيح امتحانات النقل أولا بأول وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، انتظام طلاب صفوف النقل داخل اللجان، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة. كشف أثرى لعدد من الأبنية والدفنات من العصور المتأخرة بمحافظة أسيوط كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة اَثار مير بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط عن أجزاء من بعض الأبنية تعود للعصر البيزنطي وعدد من الدفنات من العصر المتأخر. وزير الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات فى 5 مدن جديدة صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وبني سويف الجديدة وبدر ودمياط الجديدة، شنت حملات لإزالة الإشغالات ومنع المخالفات، بالتعاون مع الشرطة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالفا و564 حالة تعد تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم السبت، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي انطلقت في 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.