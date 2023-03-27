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العثور على كشف أثرى داخل قرية منشأة سليمان مركز كفر الزيات بالغربية.. صور

الإثنين، 27 مارس 2023 12:38 م
العثور على كشف أثرى داخل قرية منشأة سليمان مركز كفر الزيات بالغربية.. صور جانب من الكشف الآثرى
الغربية مصطفى عادل

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نجحت البعثة الأثرية التابعة لمنطقة آثار الغربية، في الوصول لكشف أثري داخل قرية منشأة سليمان، التابعة لمركز كفر الزيات، يرجع للعصر الفرعوني المتأخر والعصر الروماني، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القطع الأثرية المكتشفة داخل القرية.
 
كانت البعثة المكتشفة للآثار قد تم تكليفها لمتابعة الأعمال التي تتم بالقرية، خاصة وأن القرية تشهد أعمال حفر لتوصيل خدمات للبنية التحتية. 
 
وأوضح محمد بريك، رئيس بعثة التنقيب عن الآثار داخل القرية، أنه تم الوصول إلى كشف أثري، متعدد العصور داخل القرية، يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني والروماني واليوناني.
 
 وذكر في تصريحات صحفيه، أنه تم العثور على جزء من حمام روماني، و بعض من القنينات الفخارية، ومصحن كبير وآخر صغير، ترجع إلى العصر الروماني، وإناء فخاري، يرجع إلي العصر اليوناني، و قطعة منقوشة، من الحجر الجيري توأرخ الي العصر الفرعوني المتأخر، كما تم العثور علي ناووس عليه حفر من الجرانيت، للافعي المقدسة أو المصليات، وترجع الي العصر الفرعوني المتأخر وتزن حوالي طن، وجميع الاكتشافات داخل الكتلة السكنية.
 

الكشف الآثرى (1)
الكشف الآثرى (1)

الكشف الآثرى (2)
الكشف الآثرى (2)

الكشف الآثرى (3)
الكشف الآثرى (3)

جانب من الكشف الآثرى (1)
جانب من الكشف الآثرى (1)

جانب من الكشف الآثرى (2)
جانب من الكشف الآثرى (2)

جانب من الكشف الآثرى (3)
جانب من الكشف الآثرى (3)

جانب من الكشف الآثرى بالغربية (1)
جانب من الكشف الآثرى بالغربية (1)

جانب من الكشف الآثرى بالغربية (2)
جانب من الكشف الآثرى بالغربية (2)

 

 


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