اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس يسجل 21080 جنيها بدون مصنعية

الخميس، 04 مايو 2023 09:00 ص
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس يسجل 21080 جنيها بدون مصنعية الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر انخفاض طفيف بحوالى 80 جنيها بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب فى الأسواق عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى مستويات 2635 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب مستوى 21080 جنيها ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم وسائل الادخار فى سوق الذهب ويزن 8 جرامات من عيار 21 فى السوق.
 
التذبذب الحالى فى أسواق الذهب يأتى بعد الطفرة الغير مبررة في الأسعار خلال الأيام الماضية، وتزايد الطلب بشكل كبير على شراء السبائك والعملات الذهبية مما أدى إلى تراجع المعروض من السبائك فى الأسواق وبالتالى تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
 
حدثت تدخلات فى الأسواق من قبل شعبة الذهب وتصريحات من وزير التموين وسط مطالبات الأسواق بضرورة التدخل لحل ازمة السوق الحالية، وعليه تم اتخاذ عدد من الخطوات للعمل على دعم الأسواق كان أهمها إطلاق مبادرة من قبل شعبة الذهب لخفض أسعار مصنعية المشغولات الذهبية لتقليل الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
 
وعملت شعبة الذهب على توعية المواطنين أن تزايد الطلب على السبائك في ظل نقص المعروض الحالي تسبب في ارتفاع الأسعار، وناشدوا المواطنين بشراء المشغولات الذهبية والاستفادة منها في الزينة وحفظ القيمة في نفس الوقت حتى ينضبط السوق.
 
أعلنت شعبة الذهب أيضاً عن تقديم مذكرة لوزارة التموين بمقترح يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستقدام الذهب سواء بقيمة محددة في حدود 10 آلاف دولار أو بكميات محددة في حدود 100 إلى 150 جرام للفرد بدون جمارك، الأمر الذي من شأنه أن يدعم المعروض من الذهب في الأسواق المصرية ويساهم في حل أزمة سوق الذهب الحالية.

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