التنمية المحلية: بدء المقابلات والامتحانات للمتقدمين لشغل 19 وظيفة خلال أيام

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه لم يرد ضمن شروط الإعلان أو المستندات المطلوبة وجوب سداد أية مبالغ مالية تتعلق بهذا الإعلان نهائياً.

وأضافت وزارة التنمية المحلية أنه تم التنبيه عبر موقعها الرسمى بالتأكيد على أن شروط الإعلان لم يتضمن أي مطالبات مالية من المتقدمين و بوجوب التعامل مع رقم التليفون الوارد بالإعلان فقط في شأن الاستفسارات المتعلقة به وبعدم مسئولية الوزارة عن أية اتصالات ترد من أرقام أخرى ، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع من هذا النوع .

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، فى وقت سابق عن حاجتها لشغل 19 من الوظائف التخصصية عن طريق التعاقد بديوان عام الوزارة وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم ( 125 ) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى.

وأوضحت الوزارة أن المسميات الوظيفية للوظائف الخالية بوزارة التنمية المحلية هي: " 5 أخصائى تشغيل حاسب آلى و5 مهندس "ميكانيكى – مدنى – عمارة"، و 4 أخصائى تخطيط عمرانى و 5 باحث قانونى".