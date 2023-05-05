جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تعقد برنامجا تدريبا صيفيا لطلبة الجامعات والمعاهد

الغربية مصطفى عادل

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن فتح باب التقدم للاشتراك فى التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين فى المجالات الهندسية والفنية والتجارية فيما عدا الطلاب بالسنوات النهائية.

وحددت الشركة المستندات المطلوبة للتدريب وهى خطاب موجه من الكلية او المعهد موضحا به اسم الطالب رباعيا وتاريخ وجهه الميلاد والسنة والتخصص.

كما حددت الشركة رسوم الالتحاق 200 جنيه لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية، و500 جنيه لطلاب الجامعات والمعاهد الخاصة.

وعلى من يرغب فى الالتحاق فى برنامج التدريب الصيفى، التقدم بمقر قطاع التدريب بالشركة بمدينة طنطا أول مدخل سبرباى بطريق طنطا كفر الشيخ حتى 15 مايو الجارى على أن يبدأ برنامج التدريب فى شهر يوليو القادم وسيتم اخطار المتقدمين بموعد التدريب فيما بعد.