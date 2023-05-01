كهرباء جنوب الدلتا: تطوير شبكات التوزيع بتكلفة 477 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بمبلغ 477 مليون 614 ألف جنيه خلال العام المالى 2022 / 2023، يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتنفيذ تعديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.



وأوضح البيلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المستهدف تنفيذ إستثمارات بمبلغ 538 مليون 359 الف جنيه خلال العام المالى 2023/2024 يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتنفيذ تعديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.



و قال البيلى ، أن الشركة وضعت خطة لتوسع وإحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط والجهد المنخفض بما يتلاءم مع تطور الأحمال مما يساهم في تحسين أداء الشبكة وجودة التغذية الكهربائية للمشتركين حيث مستهدف تنفيذ الاتى خلال عام 2023/2024.