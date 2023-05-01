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كهرباء جنوب الدلتا: تطوير شبكات التوزيع بتكلفة 477 مليون جنيه

الإثنين، 01 مايو 2023 03:00 ص
كهرباء جنوب الدلتا: تطوير شبكات التوزيع بتكلفة 477 مليون جنيه المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بمبلغ 477 مليون 614 ألف جنيه خلال العام المالى  2022 / 2023، يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتنفيذ تعديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.

وأوضح البيلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المستهدف تنفيذ إستثمارات بمبلغ 538  مليون 359 الف جنيه خلال العام المالى 2023/2024 يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة ومنحة من وزارة التخطيط  لتنفيذ تعديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.

و قال البيلى ، أن الشركة وضعت خطة لتوسع وإحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط والجهد المنخفض بما يتلاءم مع تطور الأحمال مما يساهم في تحسين أداء الشبكة وجودة التغذية الكهربائية للمشتركين حيث مستهدف تنفيذ الاتى خلال عام 2023/2024.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مصر العليا لتوزيع الكهرباء

تطوير شبكات توزيع الكهرباء



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