محافظ الدقهلية يتفقد المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الدقهليه شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس بجولة تفقدية داخل مدينة المنصورة، تفقد خلالها عددا من المواقف داخل للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة عقب زيادة أسعار السولار.

شملت الجولة تفقد موقف الاتوبيس الجديد والذي يضم عدد من الخطوط الداخلية للمراكز والخارجية للمحافظات منها ( خط المنصوره السلام ، والإسماعيلية والسويس والزقازيق وبلقاس والمنزلة والجمالية ومنية النصر.... الخ ) ، والتقي بعدد من المواطنين للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة .

جاء ذلك بحضور العميد هشام دياب مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والمحاسب أحمد البنداري مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره.

وأشار "مختار" إلى أن الزيادة الجديدة بحد أقصى 10 % للخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص والسرفيس ) دون سيارات التاكسي عقب قرار زيادة أسعار السولار، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة وسحب كافة التراخيص الممنوحة لهم ، مشددا على عدم استغلال المواطنين .

وأوضح "مختار" أنه تم تشكيل لجان للمرور على كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة من خلال رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المرور، بالإضافة إلى مديرية التموين ومباحث التموين للمرور على محطات تموين السيارات وضبط الأسواق .

وقرر " مختار " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

جاء ذلك تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتروليه بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الواحد ليصبح 8,25 جنيه ، وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (1)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (2)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (3)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (4)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (5)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (6)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (7)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (8)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (9)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (10)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (11)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (12)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (13)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (14)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (15)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (16)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (17)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (18)



تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الدقهلية (19)



