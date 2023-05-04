صور.. السباح الإيطالى ووالدته يزورون متحف الإسكندرية

كتب محمود راغب

زار السباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم" ووالدته تشيارا كالفيريا، متحف الإسكندرية القومى ، برفقة الفرعون المصرى السباح محمد الحسيني عابر المانش، وذلك خلال جوله لهم قبل انطلاق ملتقى أبطال التحدي المقرر إقامته غدا الجمعة بين السباح المصري وعابر المانش محمد الحسيني، أحد أبطال ذوي الهمم ومتلازمة داون، والمتحدي للصعاب، السباح الإيطالي الداون سندروم "لافيو لوتشي".

وعقب زيارة المتحف ، اصطحب السباح محمد الحسينى صديقه فلافيو السباح الإيطالى من الداون سندروم للاستمتاع بألعاب الفيديو جيم ولعب "البلاستيشن".

وكان الفرعون المصرى وصديقة السباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم" ، والذى جاء برفقة والدته تشيارا كالفيريا، خاضا التدريبات الأخيرة، بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ، ذلك استعدادا لملتقى أبطال التحدي .

وكان فى استقبال السباحين، السباح العالمى الكابتن نبيل الشاذلى ، و ماريو دو بسكوالى القنصل الإيطالى ، لمشاهدة التدريبات الأخيرة للسباحين .

وجاءت التدريبات تحت إشراف الكابتن نبيل الشاذلى، و الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، والعميد خالد محسب مسؤل الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية ، والكابتن محمد خليل رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ .

وفى كلمته أعرب السباح العالمى نبيل الشاذلى عن ترحيبه بالسباحين ، وسعادته لاستضافة هذا الحدث الرياضى المميز والذى يعكس الصداقة والعلاقات التى تربط مصر وإيطاليا .

وعبر السباح محمد الحسينى عابر المانش ، عن سعادته باستقبال صديقه السباح الإيطالى ، قائلا :نتنافس سويا فى حب مصر وإيطاليا بحب وربنا يوفقنا ، فيما عبر السباح الإيطالى لوتشى عن سعادته بالتواجد فى مصر بلده الثانى والمشاركة فى ملتقى أبطال التحدى .



زيارة والدة السباح الإيطالى



زيارة والدة السباح الإيطالى



زيارة والدة السباح الإيطالى