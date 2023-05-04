"السياحة والمصايف": جار الإنتهاء من منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل قبل فتحه للمواطنين

وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، العمل الذى يجرى علي قدم وساق، مؤكدا أنه جارى الانتهاء من إستكمال منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل قبل فتحه لاستقبال الرواد.

وأشار إلى أنه جارى تركيب عدد 32 كاميرا بطول الكورنيش وكذلك عدد 2 كاميرا ptz عند مدخل شارع 27 وشارع47، والتى تستخدم لمراقبة الشاطئ بالكامل وتصل حتى حاجز الأمواج وهى مسئولة عن رصد أية محاولات من قبل الرواد لنزول الشاطئ فى غير أوقات العمل الرسمية .

كما تستخدم فى رصد أى خطورة علي الرواد أثناء نزولهم البحر، ويتم إرسال رسالة تنبيهية لمنظومة الإنقاذ من خلال جهاز اللاسلكي لاتخاذ اللازم لحماية الأرواح .

يذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قد أعلنت إعادة تشغيل شاطئ النخيل بعد وضع 10 اشتراطات لتأمين حياة وأرواح المصطافين ورواد الشاطئ.