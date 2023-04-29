شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء تحذيرا من ارتفاع الأمواج.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، وذلك نظرا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الطقس، حيث رفعت شواطئ الاسكندرية الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وكذلك تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل وتواجد عمال ابراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

وناشدت محافظة الإسكندرية الرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، عودة الأجواء الباردة، وسط موجة جديدة من التقلبات الجوية الربيعية، حيث شهدت الإسكندرية طقس مفاجئ خلال 48 ساعة من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة لتسجل 21 درجة فى العظمى نهارا و15 درجة فى الصغرى ليلا، يصاحبها هطول امطار على فترات متقطعة، ونشاط فى حركة الرياح أدى إلى ارتفاع ملحوظ فى حركة الامواج، مع سطوع خفيف ومتقطع للشمس، الامر الذى أدى إلى إقبال محدود على الشواطئ من المصطافين.

وشهدت محافظة الإسكندرية أمس هطول الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة، يصاحبها نشاط فى شدة الرياح، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة فى موجة مفاجئة تضرب الإسكندرية خاصة فى نهاية شهر ابريل والذى كان من المقرر أن يشهد رياح ساخنة محملة بالرمال والاتربة تعرف بـ "رياح الخماسين"، وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على تواجد سيارات الصرف بأماكن التمركز وتصريف مياه الأمطار.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد طقس غدا الأحد، أمطارا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 30%، ونشاط رياح على كافة الأنحاء، على أن تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بدءا من يوم الإثنين القادم.

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، وذلك نظرا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الطقس، حيث رفعت شواطئ الاسكندرية الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وكذلك تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل وتواجد عمال ابراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

وناشدت محافظة الإسكندرية الرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، عودة الأجواء الباردة، وسط موجة جديدة من التقلبات الجوية الربيعية، حيث شهدت الإسكندرية طقس مفاجئ خلال 48 ساعة من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة لتسجل 21 درجة فى العظمى نهارا و15 درجة فى الصغرى ليلا، يصاحبها هطول امطار على فترات متقطعة، ونشاط فى حركة الرياح أدى إلى ارتفاع ملحوظ فى حركة الامواج، مع سطوع خفيف ومتقطع للشمس، الامر الذى أدى إلى إقبال محدود على الشواطئ من المصطافين.

وشهدت محافظة الإسكندرية أمس هطول الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة، يصاحبها نشاط فى شدة الرياح، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة فى موجة مفاجئة تضرب الإسكندرية خاصة فى نهاية شهر ابريل والذى كان من المقرر أن يشهد رياح ساخنة محملة بالرمال والاتربة تعرف بـ "رياح الخماسين"، وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على تواجد سيارات الصرف بأماكن التمركز وتصريف مياه الأمطار.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد طقس غدا الأحد، أمطارا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 30%، ونشاط رياح على كافة الأنحاء، على أن تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بدءا من يوم الإثنين القادم.