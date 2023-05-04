أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تُشارك فى ختام مهرجان أولمبياد المحافظات الحدودية

الشرقية - إيمان مهنى

قال محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة بالشرقية، إن نوادى الفتاة والمرأة بالمحافظة شاركت بحفل ختام مهرجان أولمبياد المحافظات الحدودية والمقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى الفترة من 28 أبريل حتي 3 مايو 2022 بمدينة مرسى مطروح وبمشاركة محافظات "الشرقية – الغربية - اسوان – الوادى الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح" وذلك لعرض المنتجات اليدوية والحرفية لنوادى الفتاه والمرأة بالمحافظة ولمنحهم فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عضوات نادى الفتاة والمرأة شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها (مشغولات الحرق على الجلد والخشب الريزين - تابلوهات الخيط والمسامير - تابلوهات النسيج الاركت - مشغولات النحاس - ورق البردى – مشغولات التطريز والخرز - اباجورات ونجف الخيوط - اباجورات الخرزان - الفخار).

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الانشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار اوقات الفراغ وصولا إلى الاستقلال المادى ورفع مستوي المعيشة

وأكد على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده لها للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.