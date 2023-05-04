وقال الوزير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات ضمن احتفالات تحرير سيناء منها إقامة المهرجان العربى للهجن والذى تم تنفيذه ضمن اهتمام الوزارة بنشر رياضات ومنافسات الهجن وخاصة العربية منها فى مختلف المحافظات الحدودية المصرية فى شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد.

وأضاف إنه تم إقامة المهرجان الرياضي الأول لجامعات مدن القناة والدلتا تحت شعار سيناء أولاً، ومجموعة من اللقاءات الحوارية مع طلاب جامعة سيناء وأعضاء الكيانات الشبابية والهيئات البرلمانية للتعرف والتحاور بشأن رؤاهم وتطلعاتهم حول مختلف القضايا وكذلك تحديد أية احتياجات مستقبلية سواء فيما يتعلق بتطوير وتكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية أو بتطوير البنية الرياضية بالمحافظة، وكذلك إقامة عدد من الاحتفالات الموسعة ثقافية وفنية ومعارض تراثية وإقامة ماراثون رياضي تحت شعار الرياضة من أجل التنمية وافتتاحات أعمال التطوير بمركز شباب الروضة والملعب المطور بنادي نجمة سيناء ووضع حجر الأساس لمبني مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ومركز التعليم المدني فضلاً عن اللقاءات الشبابية التي تم تنفيذها للشباب للحديث عن التغيرات المناخية والمعسكر الكشفي لفرق الجوالة والجوالات بانوراماً التنمية الرياضية باستاد العريش بمشاركة 2000 شاب وفتاة من أبناء شمال سيناء ومعرض المنتجات التراثية واليدوية والذي يضم مخرجات ورش عمل أندية الفتاة بمراكز الشباب بشمال سيناء، إضافة إلى الجلسات التي تم عقدها ضمن فعاليات برلمان الطلائع وحضر فيها الوزراء والمحافظون في حوارات مفتوحة مع النشء أعضاء برلمان الطلائع.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على استكمال أعمال التطوير الشاملة بمنطقة سيناء ومنها ما يتعلق بتطوير أندية متحدى الإعاقة والاستادات الرياضية بمنطقة سيناء ومدن القناة والصالات المغطاة ومشروع الملاعب الخماسية والقانونية بمراكز الشباب والأندية حيث تم إنشاء 155 ملعب كرة قدم بالنجيل الصناعي و45 ملعبا بجنوب سيناء.

وأوضح الوزير أن البرامج التي تم تنفيذها على مدار الأعوام الماضية شارك فيها واستفاد منها من أبناء منطقة سيناء ومدن القناة بوجه عام حوالي 1.8 مليون من النشء والشباب والفتيات وجميع أعضاء الأسر وذلك من خلال المشاركة في العديد من البرامج والأشطة والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.