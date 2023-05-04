أساطير وحقائق حول مشاكل الوزن والسمنة عند الأطفال

كتب – حسام الشقويرى

تحدث معظم حالات السمنة لدى الأطفال بسبب الإفراط فى تناول الطعام وقلة ممارسة الرياضة، ويحتاج الأطفال إلى غذاء كافٍ لدعم النمو الصحى والتطور، لكن عندما يتناولون سعرات حرارية أكثر مما يحرقونه على مدار اليوم، فقد يؤدى ذلك إلى زيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع helpguide.

خرافات حول سمنة الأطفال

الخرافة الأولى: السمنة لدى الأطفال وراثية، لذا لا يمكنك فعل أى شىء حيال ذلك.

الحقيقة: بينما تؤثر جينات الشخص على الوزن، فهي ليست سوى جزء صغير من المعادلة، على الرغم من أن بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة لاكتساب الوزن من غيرهم، فإن هذا لا يعني أن مصيرهم مشاكل الوزن. يمكن لمعظم الأطفال الحفاظ على وزن صحي إذا أكلوا بشكل صحيح ومارسوا الرياضة.

الخرافة الثانية: يجب اتباع نظام غذائى للأطفال الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

الحقيقة: ما لم يوجه طبيب طفلك خلاف ذلك، فإن علاج السمنة فى مرحلة الطفولة ليس إنقاص الوزن، يجب أن يكون الهدف هو إبطاء أو إيقاف زيادة الوزن، ما يسمح لطفلك بالنمو إلى وزنه المثالى.

الخرافة الثالثة: إنها مجرد دهون أطفال، سوف يتفوق الأطفال على الوزن.

الحقيقة: لا تؤدى السمنة لدى الأطفال دائمًا إلى السمنة فى مرحلة البلوغ، لكنها تزيد من المخاطر بشكل كبير. غالبية الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن في أي وقت خلال مرحلة ما قبل المدرسة أو المدرسة الابتدائية لا يزالون يعانون من زيادة الوزن عند دخولهم سن المراهقة، معظم الأطفال لا يتغلبون على المشكلة.





لمكافحة مشاكل الوزن عند الأطفال

- العادات الصحية

أفضل طريقة لمحاربة أو منع السمنة لدى الأطفال ومشاكل الوزن هى جعل الأسرة بأكملها على مسار أكثر صحة، إن اتخاذ خيارات غذائية أفضل وأن تصبح أكثر نشاطًا سيفيد الجميع، بغض النظر عن الوزن.

يمكنك أيضًا إحداث تأثير كبير على صحة أطفالك من خلال المشاركة فى تفاصيل حياتهم.

يمكن لقضاء الوقت مع أطفالك - التحدث عن يومهم واللعب والقراءة والطهي - أن يزودهم بتعزيز احترام الذات الذي قد يحتاجون إليه لإجراء تغييرات إيجابية.

- القيادة بالقدوة

إذا رأى طفلك أنك تأكل خضراواتك وتنشط وتحد من وقت مشاهدة التليفزيون، فهناك فرصة جيدة أن يفعلوا الشيء نفسه.

- ماذا تأكل؟

أخبر طفلك عن الطعام الصحي الذي تتناوله أثناء تناوله. قد تقول "أنا آكل البروكلي مع صلصة الثوم. هل تريد رشفة؟ ".

- إعداد الطعام أمام الأطفال

قم بالطهي الصحي أمام أطفالك، والأفضل من ذلك، امنحهم وظيفة مناسبة لسنهم في المطبخ. اخبرهم بما تصنعه ولماذا يكون مفيدًا لجسمك.

- كيف تتحرك

تمرن بطريقة ما كل يوم، افعل الأشياء التي تستمتع بها. أخبر أطفالك بما تفعله وادعهم للانضمام إليك.

- وقت فراغك

تجنب التلفاز أو قضاء الكثير من الوقت في استخدام الكمبيوتر، من غير المرجح أن يقوم الأطفال بتشغيل الشاشات إذا كانت مغلقة وكنت تفعل شيئًا يمكنهم المشاركة فيه.