اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 08:08 ص
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3 مراكز لتلقى تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة بنى سويف.. تعرف عليها

الأربعاء، 31 مايو 2023 08:00 ص
3 مراكز لتلقى تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة بنى سويف.. تعرف عليها الحج - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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خصصت وزارة الصحة 3 مراكز لتلقى تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة بنى سويف لخدمة المواطنين المسافرين لآداء فريضة الحج أو الراغبين فى الذهاب لآداء العمرة.
 
وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه تم تخصيص 3 مراكز لتلقى تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة بنى سويف.
 
وأضاف الدكتور محمد يوسف أنه تم تخصيص مكتب صحة أول بمساكن الدلالة بمدينة بنى سويف، ومركز رعاية الطفل بمدينة الفشن بشارع سعد زغلول بجوار مجلس المدينة، والمركز الطبى بمنطقة المنشية القبلية بمدينة ببا.

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