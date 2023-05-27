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"الصحة" تعلن أسماء وعناوين المكاتب الدولية لتلقى تطعيمات الحج والعمرة

السبت، 27 مايو 2023 07:40 م
"الصحة" تعلن أسماء وعناوين المكاتب الدولية لتلقى تطعيمات الحج والعمرة موسم الحج
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عناوين مكاتب التطعيم الدولية لتلقي تطعيمات الحج والعمرة على مستوى الجمهورية.
 
كشفت وزارة الصحة والسكان عن إعدادها حزمة مهمة من التعليمات الصحية الخاصة بالحجاج وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية. 
 
ومن جانبة أضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكداً ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.  
 
وأشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية  إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.
 
 
تطعيمات الحج والعمرة (1)
تطعيمات الحج والعمرة 

تطعيمات الحج والعمرة (2)
تطعيمات الحج والعمرة 

تطعيمات الحج والعمرة (3)
تطعيمات الحج والعمرة 

تطعيمات الحج والعمرة (4)
تطعيمات الحج والعمرة 

تطعيمات الحج والعمرة (5)
تطعيمات الحج والعمرة 

تطعيمات الحج والعمرة (6)
تطعيمات الحج والعمرة 

تطعيمات الحج والعمرة (7)
تطعيمات الحج والعمرة 

تطعيمات الحج والعمرة (8)
تطعيمات الحج والعمرة 

 


الحج والعمرة

موسم الحج

حج 2023

تطعيمات الحج والعمرة



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