حبس تشكيل عصابى 4 أيام لاتهامهم بسرقة توك توك فى قليوب

أمرت جهات التحقيق بقسم قليوب بمحافظة القليوبية، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة مركبة توك توك من صاحبها بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائدي تلك المركبات، وذلك أثناء قيامه بتوصيلهم لوجهته بدائرة القسم، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص بالقليوبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وكشفت تحريات المباحث، أنه حال قيادة المجني عليه مالك مركبة "التوك توك" بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، استقل رفقته شخصان لتوصيلهما بدائرة قسم قليزب، وأثناء سيرهم قام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" تجاه وجهه واستولى الآخر على هاتفه المحمول ثم قاما بدفعه واستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب به.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 4 متهمين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.