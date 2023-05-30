محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة فى الفيوم.. اعرف الأماكن والتفاصيل

الفيوم رباب الجالي

تنطلق اليوم الثلاثاء المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة التى أطلقتها مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، وتنطلق المبادرة فى 4 مراكز على مستوى المحافظة هى "سنورس، أطسا، يوسف الصديق، وبندر الفيوم"، ففى مدينة الفيوم سيتم إلقاء المحاضرات بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، وفى مركز سنورس سيتم إلقاء المحاضرات بمدرسة لطفى سليمان الثانوية بنات، وفى مركز إطسا سيتم إلقاء المحاضرات بمدرسة دفنو الرسمية للغات، وفى مركز يوسف الصديق سيتم إلقاء المحاضرات بمدرسة جبل سعد للتعليم الأساسى.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم فى وقت سابق، عن مبادرة تهدف إلى تقديم محاضرات لطلاب الثانوية العامة للمراجعة النهائية للمناهج لافتا إلى انه تأتى هذه المبادرة كجزء من جهود المؤسسة لدعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من تعليمهم.

ولفت عبد العاطى أن مبادرة حياة كريمة تعد فرصة رائعة للطلاب للحصول على مساعدة فى مراجعة المنهج الدراسى وتحضيرهم للاختبارات النهائية. يتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من المدرسين المؤهلين والذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم.

ويشمل برنامج المحاضرات العديد من المواضيع التى تغطى المنهج الدراسى بشكل شامل، مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والاجتماعيات وغيرها. وتتميز المحاضرات بأسلوب تفاعلى وشيق يجعل الطلاب يستمتعون بالتعلم ويستفيدون أكبر قدر ممكن من المعلومات.