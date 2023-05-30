بيع محصول مزرعة الملك فاروق جنوب الأقصر بـ5 ملايين و25 ألف جنيه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، اليوم الثلاثاء، بيع محصول وثمار مزرعة المطاعنة الخاصة بالملك فاروق فى منطقة المطاعنة جنوب المحافظة بالمزاد العلني، والتي تشمل 24 فدان مانجو و45 فدان برتقال و5 أفدنة أشجار نخيل وبلح، وذلك بمبلغ 5 ملايين جنيه و25 آلاف و800 جنيه، تحت إشراف المهندس الحسيني يوسف مهندس مزرعة البساتين، ومحمود مصطفى أحمد مدير المزرعة، وعزت محمد أبو المجد وكيل المزرعة.

وفى هذا الصدد يقول المهندس الحسيني يوسف مهندس مزرعة البساتين بالمطاعنة الشهيرة بـ"مزرعة الملك فاروق"، إنه تم بيع ثمار المزرعة هذا العام للمعلم ربيع أبو ريدة من أبناء قرية أصفون المطاعنة والبالغ من العمر 30 سنة، بمبلغ 5 مليون جنيه و25 آلاف و800 جنيه، حيث أن المزرعة تضم أكثر من 3 آلاف شجرة مانجو بأنواع مختلفة تشمل:- " عويس وزبدة وأورمانس وجلك وهندى ملوكى وهندى خاصة ودبشه وبيرى وجعفر وإلى وبلدى وأصناف أجنبية حديثة"، كما تضم أكثر من 4 آلاف و500 شجرة برتقال موالح متنوعة، تشمل "برتقال ويوسفي بلدى والخليلي الأحمر والخليلي الأبيض وبرتقال بلدى وصيفي وبذرة وبصرة وليمون مالح"، وحوالى 135 شجرة نخيل برحى، و65 شجرة نخيل بلح سيوة وأصناف بلدى.

ويضيف المهندس الحسيني يوسف مهندس مزرعة المطاعنة بمدينة إسنا، أنه من المنتظر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة بدء موسم جنى المانجو، حيث تنتج المزرعة ما بين 120 إلى 150 طن مانجو، وتضم من حوالى 350 إلى 500 طن برتقال، والبلح حوالى من 15 إلى 25 طن بلح، حيث أن المزرعة وغالبية أشجارها تمت زراعتها بعهد الملك فاروق.

وكانت قد استلمت وزارة الزراعة المصرية مزرعة المطاعنة كمزرعة حكومية، وذلك بدلاً من كونها مزرعة تخص عائلة أسرة محمد على باشا عام 1931م،

وزار الملك فاروق المزرعة عام 1937م، أثناء مروره لاستراحته الكائنة بالمطاعنة، حيث زار متحف المزرعة، وهو متحف يضم عينات من المحاصيل، والفاكهة والخضر، والتي تنمو بالمزرعة، وعلي كل بطاقة منها تبين أبرز العينات، ومنها مجموعة قصب السكر التي نجحت في مصر.