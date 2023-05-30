صحة الأقصر تهنئ مديرة معامل مستشفى الحميات بعد نشر بحثها العلمي عن فيروس "كورونا" بمجلة رائدة

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الدكتور طاهر أيوب وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، وكافة أطباء مديرية الشئون الصحية بالأقصر، ومستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بقيادة الدكتور محمد الرملي مدير المستشفى، التهنئة للدكتورة نور الهدى السيد حسن مدير المعامل بمستشفى الحميات بعد نشر بحثها حول الكوفيد بمجلة علمية رائدة.

وقالت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، إن الدكتورة نور الهدى السيد حسن مدير معامل مستشفي الحميات، قامت بنشر بحث تحت إشراف الدكتور عماد فرح رئيس قسم الإكنيليكال باثولوجى بكلية طب أسوان، فى إحدى المجلات العلمية الرائدة والتى تصنف Q2، حيث أن هذا البحث يتضمن كيفية الكشف وعلاج الكوفيد وعلاج الأضرار الناتجة عن ردة فعل الجهاز المناعي عند حدوث أي عدوى عنيفة، وتم عمل هذا البحث بمعمل المستشفى، وبمساعدة طاقم العمل بالمعمل وتحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير لشؤون التدريب، والدكتور أحمد مهدي مدير عام إدارة الحميات بالوزارة، وتقدم جميع الأطباء والموظفين والإداريين بالمستشفى بالتهنئة للدكتورة نور الهدى السيد حسن على هذا المجهود المميز.

فيما عقدت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتورة ديانا حمدي، ندوات تثقيفية للتوعية بالمبادرات الرئاسية الحالية بالمحافظة، والتى تناولت التوعية بأهمية وقيمة التغذية الصحية السليمة والمضادات الحيوية، ومتابعة المقبلين على الزواج، بجانب دعم السيدات الحوامل، وتقول الدكتورة ديانا حمدي مدير إدارة التثقيف الصحي بالأقصر، أنه تناولت الندوات موضوعات مختلفة للتوعية، حيث قامت بعمل ندوة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بوحدة نجع الخطبة، وذلك في مستشفى الزينية قبلي ووحدة العوامية، والحديث عن مبادرة سرطان الثدي، وأهمية الاكتشاف المبكر والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة بوحدة العشي ووحدة الشروق بإدارة الزينية.