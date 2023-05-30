بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الثورة.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد، إلى سفارة الأرجنتين بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الثورة.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد، إلى سفارة الأرجنتين بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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