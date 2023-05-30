أطعمة تمنع الانتفاخ وتعزز صحة الجهاز الهضمى أبرزها الزنجبيل

إيناس البنا

الانتفاخ يحدث عادة بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ، على الرغم من أن الهرمونات والتوتر النفسى يمكن أن يلعبا دورًا أيضًا في حدوث ذلك فالانتفاخ وفقًا لموقع OnlyMyHealth"، يؤثر على الجهاز الهضمي، حيث يشعر المريض بامتلاء كامل المعدة والضيق والتورم نتيجة الكثير من الغازات أو احتباس السوائل، رحلة التخلص من الانتفاخ تبدأ من الأكل الصحى، لذلك يمكنك التفكير في الأطعمة التى تعمل على تخفيف اضطراب المعدة.

العلاجات الطبيعية لتخفيف الانتفاخ ودعم صحة الجهاز الهضمي ومن أهمها:

الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ، وفقًا لمجلة جورنال فودز، حيث تساعد المركبات النشطة مثل جينجيرول على الهضم عن طريق إرخاء عضلات الأمعاء وتقليل الالتهاب. يمكن تناول الزنجبيل بأشكال عديدة، بما في ذلك شاي الزنجبيل، والزنجبيل المبشور في وجبات الطعام، أو حتى كمكمل غذائي.

النعناع يشتهر النعناع بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي، يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ وعدم الراحة، ويمكن لفنجان دافئ من شاي النعناع بعد الأكل أن يعزز الهضم الصحي ويقلل الانتفاخ بشكل فعال.

الأناناس يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى بروميلين، والذي يساعد في تكسير البروتينات ودعم الهضم. يساعد هذا الإنزيم في تقليل الانتفاخ عن طريق تحسين عملية الهضم بشكل عام، استمتع ببعض الأناناس الطازج كوجبة خفيفة لذيذة أو أضفه إلى عصيرك المفضل للحصول على لمسة استوائية.

البايايا البابايا هي فاكهة استوائية أخرى غنية بالأنزيمات التي تساعد على الهضم. يحتوي على غراء الذي يساعد في تكسير البروتينات وتقليل الانتفاخ. يمكن أن تساعد إضافة البابايا إلى نظامك الغذائي في تخفيف الانزعاج الهضمي وتعزيز الانتظام.

الشمر

يستخدم الشمر منذ فترة طويلة كمساعد في الجهاز الهضمي بسبب خصائصه الطاردة للريح ، مما يعني أنه يساعد على طرد الغازات من الجهاز الهضمي، يمكن أن يخفف من الانتفاخ والتشنجات وعسر الهضم، استمتع بالشمر عن طريق دمجه في السلطات أو الشوربات أو عن طريق مضغ البذور بعد الوجبة.

خيار

لا يعتبر الخيار مرطبًا فحسب، بل إنه فعال أيضًا في تقليل الانتفاخ. تحتوي على نسبة عالية من الماء وغنية بالألياف ، مما يجعلها ممتازة لتعزيز الهضم الصحي. أضف شرائح الخيار إلى السلطات أو انقع الماء مع شرائح الخيار للحصول على نكهة منعشة.

زبادي

يمكن أن يساعد الزبادي ، خاصة تلك التي تحتوي على مستنبتات حية أو بروبيوتيك ، في موازنة بكتيريا الأمعاء وتحسين عملية الهضم. البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تعزز بيئة الأمعاء الصحية ، وتقلل من الانتفاخ وغيرها من مضايقات الجهاز الهضمي.

البابونج

البابونج ليس فقط مهدئًا ومريحًا ولكنه يساعد أيضًا على الهضم. يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم. ارتشف كوبًا دافئًا من شاي البابونج بعد الوجبة لتهدئة معدتك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يمكن أن يعطل الانتفاخ حياتنا اليومية ويسبب عدم الراحة ، لكن لا يجب أن يكون صراعًا دائمًا. يمكن أن يساعد دمج هذه الأطعمة التسعة التي تساعد على التخلص من الانتفاخ في نظامك الغذائي في تخفيف ضائقة الجهاز الهضمي وتعزيز العافية بشكل عام، تذكر أن تستمع إلى جسدك ، وتتخذ خيارات طعام واعية ، وتحافظ على رطوبتك للحفاظ على نظام هضمي صحي.