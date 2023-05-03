إزالة 71 حالة تعدى على مساحة 6 آلاف متر مبانى و193 فدان بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت إزالة 71 حالة تعدى على مساحة 5 آلاف و984 متر مبانى مبانى و193 فدان و12 قيراط بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 45 حالة تعدى على مساحة 5 ألاف و984 متر مبانى و25 حاله تعدى على أراضى زراعيه ، وأملاك على مساحة 193 فدان و12 قيراط و7 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطه زمنيه محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.