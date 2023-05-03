مدينة الزينية تزيل تعديات على 70 فدانا من أملاك الدولة .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وبالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية، لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وفي ضوء تنفيذ أعمال الموجة 21 للإزالات، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، بالإشتراك مع كل من قرية المدامود بحرى والمدامود قبلي بتنفيذ عدد 2 قرار إزالة لتعديات على أرض أملاك الدولة، وذلك ضمن ملفات غير صالحة للتقنين (غير جادة ومرفوضة) على مساحة 2 فدان، ومساحة 68 فدان بإجمالى مساحة 70 فدان.

وقاد الحملة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك بالمركز، ويوسف محمود رئيس قرية المدامود قبلي، وسامي جاد الكريم سكرتير القرية، وعنتر هلالي رئيس قرية المدامود بحرى، ومكي عمر سكرتير القرية، وحسام العمدة من المتابعة الميدانية، بالإشتراك مع رجال مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة طيبة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة حسام محمدين مهران رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدي بالبناء علي أراضي أملاك دولة بمساحة 2700 متر مربع، و4 حالات تعدى بالزراعة بمساحة 1350 متر مربع، وحالة تعدي في المهد بدون ترخيص مباني بمساحة 20 متر.

وشارك في الحملة كلا من اللواء أيمن والي مساعد مدير الأمن لقطاع الغرب، والمقدم أحمد صبحي نائب المأمور، وحجازي النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، بالتنسيق مع كلا من سكرتير مركز القرنة، ورؤساء قرى الضبعية والحاجر والأقالتة والملاحة، وإدارة التفتيش المالي والاداري، والإدارة الهندسية، ومسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والحملة الميكانيكية بالمركز، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



إزالة تعديات على أملاك الدولة غير صالحة للتقنين بالزينية



تعديات على أملاك الدولة غير صالحة للتقنين بمساحة 70 فدان



قيادات مدينة الزينية تزيل تعديات على أملاك الدولة غير صالحة للتقنين



قيادات مدينة الزينية تزيل تعديات على أملاك الدولة



مدينة الزينية تزيل تعديات على أملاك الدولة







