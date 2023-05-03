

وتوجه زيلينسكي بالشكر إلى البرتغال على قراراتها وخطواتها العملية لدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية -وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الثلاثاء.



وشدد زيلينسكي على أهمية دعم البرتغال لقرار منح أوكرانيا مكانة مرشح الاتحاد الأوروبي وتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية.



كما أعرب عن امتنانه للبرتغال لتوفيرها المأوى لعشرات الآلاف من الأوكرانيين الذين أجبروا على الفرار من الحرب.

وقال "الأهم من ذلك، أود أن أشكر مجتمعكم، الذي -بفضل إجراءات الحكومة والبرلمان- كان موحدًا لدعم أوكرانيا والأوكرانيين.. وهذه إشارة مهمة للغاية للإيمان بأوكرانيا".