33 مصابا الحصيلة النهائية لحريق مبنى جهاز 15 مايو.. صور

وكشفت الحصلية النهائية عن نقل 33 مصابا إلى المستشفى بعد إصابتهم بحالات اختناق ولا يوجد أى متوفين نتيجة للحريق في المبنى.

ويستكمل رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة والاستماع لمسئولى قطاعات المبنى، كما انتقل فريق من جهات التحقيق ليتم معاينة موقع الحريق وكشف الأسباب النهائية حول اندلاع النيران .

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتبين بالفحص الأولى نشوب الحريق واجهة مبنى جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق بسبب ماس كهربى وأجرى رجال الحماية عمليات التبريد وتمت السيطرة على النيران ومنع تجددها مرة أخرى .



















