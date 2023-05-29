2500 ناشئ يتقدمون لاختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب أشادت بتزايد أعداد المتقدمين على موقع وزارة الشباب للإلتحاق باختبارات الإنتقاء و بلغ عددهم من المحافظة 2500 ناشىء للعبات التايكوندو و المصارعة وكرة اليد، للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، معلناً شروط الانضمام إلى لعبة التايكوندو أن يكون المتقدم من مواليد 2011، 2012، 2013 بمدينتي كفر الشيخ و دسوق، أما عن شروط المصارعة أن يكون من مواليد 2011، 2012 بمدينة بيلا و عن لعبة كرة اليد أن يكون المتقدم من مواليد 2008، 2009، 2010 والأطوال الخاصة بمواليد 2008 هي 182 سم ، وبمواليد 2010 الطول يكون 174 سم .

وفى إطار متصل حقق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ، الفوز بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس، بحصول اللاعب احمد عبد الباري بالمركز الأول والميدالية الذهبية تحت 20 سنة وكذا الميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات تحت 17 سنة، مثلما حصل عليها اللاعب عمر حسين، بنفس البطولة.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل لتعليم كتابة المقال ،ومسابقة "كن مبدعا " وذلك بمركز شباب بيلا التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من أعضاء النادي الثقافي.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورشة تهدف إلى تعريف الشباب بكيفية كتابة المقالات بأنواعها، وتنمية مهاراتهم الكتابية والإبداعية وخلق روح التنافس بينهم، مشيرا إلى أن الورشة تعد ضمن فعاليات النادي الثقافي عن شهر مايو، و أن المسابقة أقيمت فور انتهاء الورشة لإختيار أفضل مقال.