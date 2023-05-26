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دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ

الجمعة، 26 مايو 2023 11:42 م
دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإليكترونية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 30 عضو من أعضاء الجوالة بالمركز، الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقدمت فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بكفر الشيخ وتنظمه مديرية الشباب والرياضة، اليوم الجمعة بحضور عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة وبمشاركة جميع الأعمار لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات هذا الأسبوع كانت بشارع " الداون تاون" وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي و جري و ايروبكس" مشيراً إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة " وجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة .

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 30 عضو من أعضاء الجوالة بالمركز، الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاء التدريبى بدأ بتوزيع استمارات الاستبيان القبلي على المتدربين لتحديد المستوى المعرفي لديهم عن المخلفات الإلكترونية، وقدم المهندس حسام محمد محاضر الدورة، توضيح لأنواع النفايات الإلكترونية، وأثرها على البيئة والصحة وأهمية إعادة تدويرها، وكيفية التخلص الآمن منها، وتم عقد ورش عمل للمشاركين، لحصر النفايات الإلكترونية التي يمكن استخلاصها من الحاسب الآلي، وكيفية إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مديرية الشباب والرياضة

التخلص الآمن من المخلفات الإليكترونية

ممارسة الألعاب الرياضية



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