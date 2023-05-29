نقابة التطبيقيين تبدأ ميكنة خدماتها لتسهيل حصول الأعضاء عليها

كتبت ـ آية دعبس

قال المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين ، إن النقابة قد وقعت عقدا لبدء تنفيذ مشروعها الإلكترونى لميكنة جميع أقسام النقابة العامة للتطبيقيين وربطها بجميع النقابات الفرعية، وذلك للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والربط السحابى وذلك لأول مرة فى تاريخ النقابات بمصر، وتقديم خدمة مميزة للأعضاء على مستوى الجمهورية لتوفير الوقت والجهد.

وأشار هلال، إلى أن تقديم كل الخدمات للأعضاء إلكترونيا هي إحدى خطوات التطوير التي ستبدأ فيها النقابة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات النقابة بشكل أو بأخر، ومتابعة قانون الإيجارات الجديد ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منه نظرا لوجود عقود قديمة لبعض المستفيدين والمستأجرين لأصول ثابتة خاصة بالنقابة.