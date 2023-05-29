مدارس الجيزة تعلن اليوم نتائج طلاب الصف السادس الابتدائى

تعلن مدارس محافظة الجيزة اليوم الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف السادس الابتدائي ، وذلك وفقا لجدول إعلان نتائج آخر العام المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

الجدير بالذكر أن مدارس الجيزة، أعلنت يوم السبت الماضي، نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، كما أعلنت يوم أمس الأحد، نتائج طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي.