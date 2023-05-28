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مدارس الجيزة تعلن غدا نتائج الصف السادس الابتدائى

الأحد، 28 مايو 2023 11:25 ص
مدارس الجيزة تعلن غدا نتائج الصف السادس الابتدائى محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تعلن مدارس محافظة الجيزة يوم غد الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك وفقا لجدول إعلان نتائج آخر العام المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
ومن جانبها، أشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، مؤكدة أن أعمال التصحيح تمت أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات.
 
وأكدت المديرية حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وجاءت مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، على النحو التالي: 
 
أولا: المرحلة الابتدائية
-السبت الموافق 27/5/2023: إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي.
-الأحد الموافق 28/5/2023: إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي.
-الإثنين الموافق 29/5/2023: إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي.
 
ثانيا: المرحلة الإعدادية
-السبت الموافق 27/5/2023: إعلان نتائج الصف الأول الإعدادي.
-الأحد الموافق 28/5/2023: إعلان نتائج الصف الثاني الإعدادي.
 
 
 
 
 

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