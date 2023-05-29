"الغضبان": توريد 100% من محصول القمح للموسم 2023 ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم توريد 100% من القمح في الشون والصوامع بمحافظة بورسعيد، منذ بداية موسم الحصاد وحتى الٱن.

وأشار المحافظ إلى ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 للمرة الاولى من نوعها ، و تعتبر بورسعيد من أوائل المحافظات التي حققت هذه النسبة من توريد الأقماح للعام الحالي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام وتذليل العقبات التى تعيق عمليات التوريد، مشيراً إلي توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بوعي وجهود المزارعين التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، فضلا عن ارتفاع نسبة توريد الأقماح عن الاعوام الماضية، مؤكدا علي أن هناك اهتماما كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة حتى انتهاء موسم الحصاد والتوريد ، تحت اشراف الدكتور حسني عطية ، مدير عام مديرية الزراعة ، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة ، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم .

و لفت المحافظ إلى توفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير و التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة .