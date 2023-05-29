ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.9 مليون طن حتى الآن

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، وأنه تم استلام ما يقرب من 2.9 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.‎