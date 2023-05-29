الحكم بإعدام مزارع والسجن عامين لشقيقته لاتهامهما بقتل سيدة في كفر الشيخ

كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيقته رباب، 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم بالساحل البحري بالسجن لمدة عامين؛ وذلك لمعرفتها بالجريمة وعدم إبلاغ جهات الاختصاص بذلك.

وتبين من أوراق القضية وقرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهمين كانا قد أخفيا جثمان المجني عليها المذكورة دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها، من خلال نقل الجثة إلى مزرعة بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وأشعلا النيران في الجثة لإخفاء معالمها، ودفنا رفاتها بعيدًا عن أعين الناس.