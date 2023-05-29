النطق بالحكم على المتهمين بقتل سيدة البرلس فى كفر الشيخ اليوم

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة الرابعة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على مزارع وشقيقته متهمين بقتل علياء صلاح، سيدة البرلس بكفر الشيخ، والتخلص من جثتها، حيث كانت قد أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ نظر القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم، وذلك عقب إحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة المفتي، وتأجيل النطق بالحكم على المتهمة لجلسة اليوم.

بدأت أحداث القضية التي حملت رقم 14681 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، عندما استدرج المتهم في يوم 30 يناير 2022، بدائرة مركز البرلس المجني عليها، وأنهى حياتها ثم نقل الجثمان إلى أحد المزارع بمحافظة البحيرة ،والتخلص منها بحرقها، ليخفي معالم جريمته، فيما علمت شقيقته بموقع جثمان المجني عليها المذكورة دون إخبار جهات الاقتضاء، وقبل الكشف عليها من خلال نقلا الجثة إلى مزرعة بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وأشعلا النيران فيهاـ، لإخفاء معالمها، ودفنا رفاتها بعيدًا عن أعين الناس.

وعقب إلقاء القبض عليهم جرى إحالتهما إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيق مع المتهمين ليجري إحالتهم إلى محكمة الجنايات وتبدأ بعدها جلسات المحاكمة لتقرر هيئة المحكمة عقد جلسة اليوم للنطق بالحكم.