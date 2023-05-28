5900 طالب يؤدون الامتحانات بالحقوق والصيدلة والعلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادى

قنا صابر سعيد

أجرى الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليتي الحقوق والعلاج الطبيعي بحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمود الشاذلي، عميد كلية العلاج الطبيعي، حيث تواصلت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الحقوق و الصيدلة و العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي.

وتابع نائب رئيس الجامعة، حسن سير الامتحانات و اطمأن من الطلاب على مستوى الأسئلة وأكد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، في ضوء توجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات

وأدى الامتحانات طلاب الفرقتين الثانية والرابعة بكلية الحقوق الامتحانات وعددهم 5089 طالبا، بينما أدى 321 طالبا بكلية الصيدلة، و537 بكلية العلاج الطبيعي في المستويين الثاني والخامس.