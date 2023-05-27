محافظ قنا يترأس الاجتماع التنسيقى للتعاون المشترك لتنمية منطقة المثلث الذهبى

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر جامعة جنوب الوادي، لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة قنا، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وجامعة جنوب الوادي، بما يخدم تنمية منطقة المثلث الذهبي، وذلك بحضور الدكتور عادل سعيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، و عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من المتخصصين في مجالات الهندسة والتعدين والتخطيط والاستثمار بديوان عام محافظة قنا.

وقال محافظ قنا، إن مشروع المثلث الذهبى يعد واحدا من أكبر المشروعات القومية التى ستنفذ فى جنوب صعيد مصر، وسوف يحقق طفرة تنموية شاملة سواء كانت عمرانية أو زراعية أو تعدينية أو سياحية أو صناعية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى، مشيرا إلي أن المنطقة تحوى الكثير من الثروات الطبيعة التى تخدم عملية التنمية المتكاملة والمستدامة لمنطقة جنوب الصعيد، وذلك من خلال إقامة مجمعات صناعية متكاملة تهدف إلى تعظيم حجم الإستفادة من كنوز هذه المنطقة كما أنها تساهم فى ارتفاع الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وقدم محافظ قنا، شكره للمسئولين بجامعة جنوب الوادي لتنظيمهم هذا اللقاء التنسيقي، وعرض الدراسات البحثية التي تمت بمنطقة المثلث الذهبي، مثمنا دور الجامعة كمنارة للعلم ومركزا للدراسات البحثية والإستشارات الفنية، في تقديم الدعم للمحافظة لتنفيذ المشروعات القومية المختلفة، وذلك من خلال دراساتها البحثية المختلفة، فضلا عن دورها في تقديم الخدمات المجتمعية وتنمية المجتمع.

واستعرض الدكتور عادل سعيد، الخطوات التى تم تنفيذها على أرض الواقع بدايةً من إسناد المشروع إلى شركة دي بولونيا الإيطالية عام 2015، لإعداد الخطة الرئيسية التى تستهدف تنمية منطقة المثلث الذهبى من خلال وضع تصور حقيقى مبنى على الواقع الحالى والمستقبلى والإمكانيات المتاحة، مرورا بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى عام 2017، مشيرا إلى أن منطقة المثلث الذهبى تقع على مساحة 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، ويستغرق تنفيذ المشروع بها 30 عاما، ويتم تنفيذه على 6 مراحل تسـتغرق كل مرحلة 5 سنوات، مضيفا أننا نعمل حاليا على تنفيذ مجموعة من المشروعات خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى التنسيق مع عدد من الشركات الأجنبية والمصرية لبدء استثماراتهم فى المنطقة.

يُذكر أن مشروع المثلث الذهبى يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، حيث أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، والمواقع أثرية، و يبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 16.5 مليار دولار ، وسوف يوفر حوالي 350 ألف فرصة عمل، ويحقق عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار سنويا، ومن المتوقع ان تستوعب المنطقة حوالي 2 مليون نسمة.