وفاة مؤثر صينى بعد تناوله مشروبا كحوليا قويا فى تحد على السوشيال ميديا

كتبت ريهام عبد الله

فقد أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، حياته، بعد وقت قصير من ظهوره فى بث مباشر للمشاركة فى مسابقة وهو يشرب عدة زجاجات من مشروب كحولى قوى على النسخة الصينية من تطبيق تيك توك.

عثرت عائلة المؤثر سانكينج، عليه ميتًا بعد ساعات قليلة من بث مباشر له للمشاركة فى منافسة مع مؤثر آخر، وتضمنت المسابقة شرب بيجيو، وهو مشروب روحى صينى يحتوى على نسبة كحول تتراوح عادة بين 30% إلى 60%، وفقا لموقع CNN عربية.

سانكينج شارك فى تحدٍ عبر الإنترنت يُعرف باسم "بى كيه" ضد مؤثر آخر وبث النتائج مباشرة عبر حسابه على شبكة "دوين" الصينية المماثلة لشبكة تيك توك، وتتضمن تحديات "بى كيه" تنافسات فردية يتنافس فيها المؤثرون مع بعضهم البعض للفوز بالمكافآت والهدايا من المشاهدين، وغالبًا ما تتضمن عقوبات على الخاسر، وعلى ما يبدو فى هذه الحالة، شرب بيجيو.



الناشط الصينى

وقال أحد أصدقاء سانكينج الراحل، لا أعرف الكمية التى استهلكها قبل أن أقوم بمتابعته، لكن فى الجزء الأخير من الفيديو، رأيته ينهى ثلاث زجاجات قبل أن يبدأ فى زجاجة رابعة، وأضاف: "انتهت ألعاب القتل فى حوالى الساعة الواحدة صباحًا، وبحلول الساعة الواحدة ظهرًا عندما عثرت عليه عائلته، كان قد توفى".

انتشر مقطع فيديو يظهر مشاركة سانكينج، المعروف باسم وانج فى التحدى الأخير على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، لكنه لم يعد متاحًا للعرض.

من المرجح أن تضيف وفاة وانغ إلى الجدل الدائر حول تنظيم الصناعة، الذى جذب انتباه السلطات فى السنوات الأخيرة بسبب أنماط الحياة المترفة لبعض المؤثرين والتحديات غير العادية التى يشاركون فيها.

فى العام الماضي، منعت سلطات البث فى البلاد، الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من دفع مبالغ مالية للمشاركين فى منافسات البث المباشر، وقيدت وصولهم لهم بعد الساعة 10 مساءً، كما تحركت الإدارة الوطنية للفيديو والتلفزيون فى الصين ووزارة الثقافة والسياحة لحظر 31 سلوكًا سيئًا من قبل مَن يبثون على الهواء.