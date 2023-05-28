اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس نواب "تكساس" يصوت لعزل المدعى العام بالولاية باتهامات رشاوى

الأحد، 28 مايو 2023 12:13 م
مجلس نواب "تكساس" يصوت لعزل المدعى العام بالولاية باتهامات رشاوى كين باكستون - المدعى العام فى تكساس
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صوت مجلس نواب ولاية تكساس لعزل المدعى العام كين باكستون أمس، السبت، على خلفية مزاعم الرشوة وعدم لياقته للمنصب وانتهاك الثقة العامة، فيما وصفته صحيفة واشنطن بوست بالتوبيخ الشديد لأحد المحافظين، والذى يجبره على الابتعاد عن المنصب، مؤقتا على الأقل، فى انتظار محاكمة مجلس الشيوخ بالولاية التى يمكن أن تؤدى إلى الإطاحة به بشكل دائم.
 
وتوضح واشنطن بوست أن باكستون كان من أشد المدافعين عن الرئيس السابق دونالد ترامب، ومعارض قوى لإدارة بايدن. إلا أن عزله جاء على يد رفاقه الجمهوريين بتكساس، الذين طالما سيطروا على فروع الحكم الثلاثة فى الولاية.
 
وقبل التصويت بعزله أمس السبت، لم يكن هناك سوى مسئولين فقط تم عزلهما فى تكساس على مدار ما يقرب من مائتى عام، وكان كلاهما بسبب سوء استخدام التمويلات العامة، وهما قاضى مقاطعة عام 1975، والحاكم عام 1917.
ومن بين 146 عضو بمجلس النواب كان حاضرين الجلسة، صوت 121 لعزل باكستون، وهو أكثر من الأغلبية المطلوبة، وشمل هذا كل الديمقراطيين ماعدا واحدا و60 جمهوريا، بينما صوت 23 بالرفض، وكانوا جميعا من الجمهوريين. وكان هناك نائبين آخرين حاضرين لكن لم يشاركا فى التصويت.
 
وجاء التصويت بعد أربعة ساعات من النقاش حول شرعية العملية وبنود العزل العشرين.
 
وبعد التصويت، اتهم باكستون رئيس مجلس نواب تكساس دايد فيلان، الجمهورى، ومن وصفهم بالسياسيين الفسدة الذين يتحكم بهم، بالتواطؤ مع الديمقراطيين وإدارة بايدن والقائمين على صناعة الإجهاض والمناهضين للأسلحة . وتابع قائلا إنهم لم يأبهوا للقانون وتجاهلوا الحقائق وقاموا بازدراء ناخبى تكساس. وقال إنه يتطلع إلى قرار سريع من مجلس الشيوخ بالولاية حيث يثق تماما فى أن العملية ستكون نزيهة وعادلة.
 
 

تكساس

الجمهوريين

عزل مدعى عام تكساس

ترامب

اخبار امريكا



الموضوعات المتعلقة

حرب أوكرانيا وانتخابات أمريكا 2024.. كييف تواجه قوات بوتين وتراقب استطلاعات واشنطن.. بايدن يحاول ترميم تحالف الغرب.. وترامب يتعهد بـ"وقف القتال".. وجونسون يحاول استمالة الجمهوريين لدعم زيلينسكى من قلب تكساس

الخميس، 25 مايو 2023 04:00 ص

ذكرى "مذبحة تكساس".. تحقيقات مستمرة وعنف متزايد.. تمرير 74 قانونا لمكافحة الأسلحة فى 13 ولاية وفصل 5 ضباط أبرز النتائج.. السلطات تتلقى 25 بلاغا من مدرسة منذ الحادث.. وبايدن يجدد دعواته لمواجهة "لوبى السلاح"

الأربعاء، 24 مايو 2023 05:00 م

الجيش الأمريكى: مطلق النار في تكساس مفصول من الخدمة العسكرية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:00 ص

بايدن يدعو إلى حظر الأسلحة الهجومية بعد إطلاق نار جماعي في تكساس

الإثنين، 08 مايو 2023 02:00 ص

مقتل 7 على الأقل وإصابة آخرين بحادث دهس أمام مركز للمهاجرين فى تكساس

الأحد، 07 مايو 2023 10:08 م

بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا مأساة تكساس

الأحد، 07 مايو 2023 08:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة