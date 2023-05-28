رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يتابع أعمال لجنة التصالح فى مخالفات البناء

المنوفية - محمود شاكر

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح علي مخالفات البناء بمركز أشمون وذلك بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

جاء ذلك بحضور محمد العباسي سكرتير عام المجلس، والمهندسة همت عبد الحليم مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة عبلة إبراهيم مدير التنظيم ورئيس الأمانة الفنية للجنة التصالحات، وأعضاء لجنة التصالحات بأشمون.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوحيد الجهود لدفع منظومة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء وتنفيذ آخر المستجدات الخاصة بهذا الملف الحيوي .

وتضمن الإجتماع توضيح الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة في هذا الشأن، مشدداً علي ضرورة سرعة إستيفاء الملفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي لم يقم أصحابها باستكمال الملفات لتقنين أوضاعهم المعيشية، وتذليل كافة المعوقات حرصاً علي الصالح العام وخدمة أهالي أشمون.