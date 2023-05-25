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نائب عن التنسيقية: 970 ألف حالة لا ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالى

الخميس، 25 مايو 2023 07:44 م
نائب عن التنسيقية: 970 ألف حالة لا ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالى عمرو درويش
كتب أحمد عرفة

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قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء صدر منذ فترة، وكان أبرز الملاحظات عليه من هم خارج نطاق التصالح ومن هم داخل نطاق التصالح والتعريفات التي بينهم ومن لم يستكملوا البناء الخاص بهم .
 
وأضاف أمين سر لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن من بين المحظورات كان من يبنى في المجمعات العمرانية الأخيرة وكان هذه من أبرز المشكلات لأنه كان هناك محظورات كثيرة في القانون.
 
وتابع عمرو درويش :"نعمل على أن نتجاوز هذه المخالفات ونوفق أوضاعها لاستيعاب كل هذه المخالفات ، خاصة أن هناك 970 ألف حالة لا ينطبق عليها القانون الحالي"، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تستوعب أكبر كم من المخالفات.
 

عمرو درويش

التصالح

مخالفات البناء

مصر

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