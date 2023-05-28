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خطوط آسيانا الجوية تعلق حجز المقاعد بجوار مخارج الطوارئ بعد حادث مرعب

الأحد، 28 مايو 2023 10:39 ص
خطوط آسيانا الجوية تعلق حجز المقاعد بجوار مخارج الطوارئ بعد حادث مرعب طائرة خطوط آسيانا الجوية
كتب إيهاب محمد

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قالت شركة "آسيانا إيرلاينز"، إنها علقت حجز جميع مقاعد الطائرة A321-200 أمام باب مخرج الطوارئ، اعتبارًا من يوم الأحد، جاء ذلك بعدما وقع حادث يوم الجمعة الماضية، عندما فتح راكب اسمه "لى" باب الطوارئ في طائرة جنوب شرق سيول، كانت تقل على متنها نحة 200 راكب على بعد 240 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول، وفقا لموقع kedglobal.

الطائرة
الطائرة

هبطت الطائرة بسلام إلا إن بعض الركاب نُقلوا إلى المستشفى بسبب مشكلات تنفسية، من دون تسجيل إصابات خطيرة أو أضرار، وقالت الشركة لوكالة "فرانس برس" إن مقعدى الطوارئ "A31" و "A26"على 14 طائرة من طراز "إيه 321-200"، لن يكونا متاحين للحجز على رحلات "آسيانا إيرلاينز" اعتباراً من اليوم الأحد.

وأضافت "كإجراء احترازي للسلامة، سيُطبق هذا الإجراء حتى لو كانت الرحلات ممتلئة"، وأوقفت السلطات في دايجو الراكب الذي تسبب بالحادثة بتهمة انتهاك قوانين سلامة الطيران، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إدانته.

وقال الرجل الثلاثيني لشرطة دايجو إنه أراد الخروج من الطائرة سريعاً لأنه كان يشعر "بالاختناق" داخل المقصورة، ولفتت السلطات إلى أن الراكب قال إنه يعاني ضغوطاً نفسية بسبب صرفه من عمله أخيراً.


آسيانا إيرلاينز

إيرلاينز

العاصمة سول

خطوط آسيانا الجوية

فتح باب الطائرة



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