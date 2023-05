خطوط آسيانا الجوية تعلق حجز المقاعد بجوار مخارج الطوارئ بعد حادث مرعب

قالت شركة "آسيانا إيرلاينز"، إنها علقت حجز جميع مقاعد الطائرة A321-200 أمام باب مخرج الطوارئ، اعتبارًا من يوم الأحد، جاء ذلك بعدما وقع حادث يوم الجمعة الماضية، عندما فتح راكب اسمه "لى" باب الطوارئ في طائرة جنوب شرق سيول، كانت تقل على متنها نحة 200 راكب على بعد 240 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول، وفقا لموقع kedglobal.

هبطت الطائرة بسلام إلا إن بعض الركاب نُقلوا إلى المستشفى بسبب مشكلات تنفسية، من دون تسجيل إصابات خطيرة أو أضرار، وقالت الشركة لوكالة "فرانس برس" إن مقعدى الطوارئ "A31" و "A26"على 14 طائرة من طراز "إيه 321-200"، لن يكونا متاحين للحجز على رحلات "آسيانا إيرلاينز" اعتباراً من اليوم الأحد.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj