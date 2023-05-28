خبراء الصحة: الحصبة تظل نشطة ومُعدية في الهواء وعلى الأسطح لمدة ساعتين

كتبت أمل علام

أبلغت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا عن تفشي مرض الحصبة في 17 دولة أوروبية مختلفة، يمكن أن تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة، لذلك من المهم معرفة العلامات والأعراض، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Daily Express

وقال الموقع، إن الحصبة مرض شديد العدوى ينتشر من خلال السعال والعطس والاتصال الشخصي الوثيق بالأشخاص المصابين،

يمكن أن يظل الفيروس نشطًا ومُعديًا في الهواء وعلى الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين، ويمكن أن ينتقل بين الأشخاص المصابين من 4 أيام بعد ظهور الطفح الجلدي، إلى 4 أيام بعد اندلاع الطفح الجلدي.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أبلغ الاتحاد الروسي وطاجيكستان وتركيا عن أكبر عدد من الحالات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (414 و 610 و466 حالة على التوالي)، وقد شهدت النمسا وصربيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان وغيرها زيادة في الحالات منذ بداية عام 2023.

مع اقتراب أشهر الصيف، من المرجح أن يسافر البريطانيون في إجازة إلى مواقع ينتشر فيها مرض الحصبة، مما يعرض أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس.

العلامات والأعراض الشائعة للحصبة

ارتفاع درجة الحرارة

سيلان الأنف والسعال

عيون حمراء ومائية

بقع بيضاء صغيرة داخل الخدين

طفح جلدي كامل الجسم، يبدأ عادة على الوجه والرقبة قبل أن ينتشر أكثر.

أبلغت منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تفشي مرض الحصبة في 17 دولة أوروبية مختلفة ، محذرة المصطافين من البقاء متيقظين ومدركين لعلامات وأعراض الفيروس لتقليل مخاطر الفيروس.



علامات الاصابة

طفح الحصبة..

الأطفال غير المحصنين هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، فضلاً عن كونهم أكثر عرضة للمضاعفات الشديدة المرتبطة بالفيروس، النساء الحوامل غير الملقحات وأي بالغين غير محصنين أو غير محصنين معرضون أيضًا لخطر الإصابة، لا تظهر أعراض الفيروس دائمًا إلا بعد 10-12 يومًا من التعرض للعدوى، مما يزيد من احتمالية عودة الأفراد إلى منازلهم من العطلة أو الاتصال ونشر الفيروس في أماكن أبعد.

إنه لا يوجد علاج محدد للحصبة ، حيث أن لقاح MMR هو الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بالعدوى.