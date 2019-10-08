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بريطانيا تسعى لتسهيل الحصول على لقاح الحصبة للأطفال بعد انخفاض معدلات التطعيم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:10 م
بريطانيا تسعى لتسهيل الحصول على لقاح الحصبة للأطفال بعد انخفاض معدلات التطعيم إتاحة تطعيم الحصبة فى كل مكان ببريطانيا
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه يجب أن يتاح للأطفال تطعيم الحصبة "MMR" فى محلات السوبر ماركت، لمواجهة انخفاض معدلات التطعيم، حيث رفض الخبراء دعوات التطعيم الإجباري باعتبارها "رد فعل الركب المرتعشة"، ويجب على الحكومة التركيز على جعل الأمر أسهل فى الحصول على خطوة قوية، حيث دعوا بتوفير اللقاحات فى محلات السوبر ماركت، ودور الحضانة، وحتى المهرجانات الموسيقية، ومراكز الأطفال، لمواجهة انخفاض معدلات التطعيم.

ورفض الأطباء اقتراحات وزير الصحة مات هانكوك بأن التطعيم يجب أن يصبح إلزاميًا باعتباره رد فعل غير طبيعي، وبدلاً من ذلك قال خبراء الصحة إنه يجب على الحكومة التركيز على تسهيل تلقيح أطفالهم قدر الإمكان.

انخفاض معدلات التطعيم
انخفاض معدلات التطعيم

ويأتي ذلك بعد أن كشف تقرير الصحة العامة البريطانية "NHS" الشهر الماضي عن انخفاض معدلات التطعيم لجميع الأطفال في إنجلترا العام الماضي.

وقالت هيلين بيدفورد، أستاذة صحة الأطفال في معهد صحة الطفل التابع لجامعة لندن كوليدج: "إن الأمر يتعلق بجعل التطعيم في متناول الجميع، ولكى نفعل ذلك نحتاج إلى النظر في كيفية بناء خدماتنا، حيث يتعلق الأمر بتوفير التطعيم في أماكن أخرى غير الممارسات العامة، لذا فإن الأماكن التي تسير فيها الأسر بشكل روتيني، وربما حتى محلات السوبر ماركت، هذا هو الشيء الذي يجب أن ننظر إليه.

وأضافت أن الحياة الأسرية المزدحمة والحاجة إلى قضاء بعض الوقت في العمل لتطعيم الأطفال، كلها حواجز تواجهنا، موضحة: "قد يكون الوالدان من العاملين، وقد يكون لديك طفل واحد فى الحضانة، وطفل واحد في المدرسة، ومن الصعب ببساطة الوصول إلى الطبيب العام فى الساعة المحددة".

اتاحة التطعيم فى كل مكان
إتاحة التطعيم فى كل مكان

وأكدت هيلين بيدفورد: "لا أعتقد أننا يجب أن نفرض أي شيء على الناس، يجب أن نجرى حوارًا مع مجتمعاتنا حول ما هو أفضل لهم"، مضيفة: إنه يمكن إعطاء التطعيمات في أماكن مثل مراكز الأطفال أو دور الحضانة، حتى فى الممارسات العامة يتعلق الأمر بوجود نظام مرن، نحتاج إلى مزيد من العيادات المسائية، وعيادات نهاية الأسبوع، حتى لا يضطر الآباء العاملون إلى قضاء بعض الوقت في تلقيح أطفالهم".


تطعيم الحصبة

دور الحضانة

انخفاض معدلات تطعيم الحصبة

الحصبة

مرض الحصبة

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