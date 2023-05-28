إصابة عامل بطلق خرطوش بسبب الخلافات على فاصل حد أرض زراعية بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى عامل مصابا برش خرطوش متفرق بالجسم على إثر قيام صاحب مطحن بالتعدى عليه بسلاح نارى بسبب خلافات على حد فاصل بين أرضهما الزراعية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وأعترف بإرتكابها.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى خرطوش وتم نقله للمستشفى المركزى بطما لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضبط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورد إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما بوصول المدعو إبراهيم م ع ا 39 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً " برش خرطوش متفرق بالجسم ".

وبسؤاله أتهم المدعو مهني ا م م 40 سنة صاحب مطحن – ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلاف علي حد فاصل بين أرضهما الزراعية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع ] بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.